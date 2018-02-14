Белоруссия может стать плацдармом для Турции для выхода на рынок ЕАЭС - премьер Кобяков

Белоруссия может содействовать Турции в выходе на рынок стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду глава белорусского правительства Андрей Кобяков на встрече в Минске с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.
"Мы считаем, что Беларусь может стать для Турции плацдармом для выхода на рынок стран Евразийского экономического союза. Для этого у нас имеется необходимая логистическая и промышленная инфраструктура, а также квалифицированная рабочая сила", - сказал А.Кобяков.
Премьер-министр Белоруссии отметил, что за последние 10 лет товарооборот двух стран вырос более чем в пять раз и по итогам 2017 года, по данным белорусской статистики, приблизился к $1 млрд, "с учетом всех товаров из Турции, поступивших в Беларусь, в том числе из разных стран".
А.Кобяков напомнил о поручении президентов Белоруссии и Турции о выходе в среднесрочной перспективе на товарооборот в $1 млрд.
"Нам это абсолютно по силам. (...) Но очень важным является то, чтобы этот товарооборот был в максимальной степени сбалансированным", - сказал А.Кобяков, отметив, что сбалансировать товарооборот Минск хочет "не за счет уменьшения турецкого экспорта, а за счет увеличения белорусского экспорта в Турецкую Республику".
"И если мы сбалансируемся на объеме в $1,5 млрд, думаю, президенты нас за это не осудят", - добавил глава белорусского правительства.
Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, А.Кобяков отметил создание совместных сборочных производств на территории Турции и продвижение совместной продукции на рынки этого региона. Он сообщил, что в настоящее время белорусские предприятия "Гомсельмаш" и "Амкодор" прорабатывают такую возможность. "Сейчас мы активно ищем стратегического партнера в Турции для создания сборочного производства тракторов под маркой "Беларус", - добавил он.
Премьер-министр также видит перспективы для создания в Беларуси совместных производств автокомпонентов, бытовой техники, мебели, одежды, текстиля, строительных материалов и сельхозпродукции.
Кроме того, А.Кобяков предложил подумать о создании специальной площадки, ориентированной на турецких инвесторов, в пределах одной из белорусских СЭЗ либо на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
По его словам, Белоруссии и Турции "необходимо оптимизировать логистику доставки грузов с проработкой новых транспортных маршрутов, обсудить создание банка с турецким капиталом в Беларуси".
Он также предложил существенно активизировать и научно-техническое сотрудничество. "Мы заинтересованы в создании белорусско-турецких научных консорциумов по перспективным направлениям - это информационно-коммуникационная сфера, био-, нано- и генные технологии, энергетика, экология и другие", - добавил А.Кобяков.
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