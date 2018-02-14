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ТЭК 14.02.2018 17:43

Фалих: опасения вызывает удовлетворение спроса на нефть после 2020г, а не место США в мировой добыче

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих считает, что в первую очередь нефтедобывающим странам необходимо думать о рисках резкого роста спроса на нефть после 2020 года, а не о месте США в мировой добыче.

"Я полностью согласен с Александром Новаком, мы должны посмотреть на добычу США с другого угла, вопрос растёт очень быстро, предложение в других регионах сокращается, логично, что для компенсации этой тенденции будет прирост в других частях мира", - сказал он журналистам.

"Мы должны думать о резервах. Я больше обеспокоен тем, что скоро мы не сможем обеспечить предложение к 2020 году", - сказал Х.аль Фалих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК, США, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]