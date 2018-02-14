Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1043 RUR   0.0294 GBR   2.3624 TRY   0.4468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

Макроэкономика 14.02.2018 17:44

Прямой внешний госдолг Азербайджана в 2017г вырос на 36%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет $9 млрд 398,3 млн (15 млрд 978,1 млн манатов), отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составлял $6 млрд 913,2 млн. Таким образом, в 2017 году внешний долг увеличился на 35,9%.

"В структуру внешнего долга входят прямые обязательства правительства Азербайджана и условные обязательства по кредитам, предоставленным под госгарантии", - отмечается в сообщении.

По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет 22,8% ВВП (по итогам 2016 года внешний долг составлял 20,4% ВВП – ИФ).

Как сообщалось ранее, рост внешнего долга Азербайджана в 2017 году связан с реструктуризацией внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на $2,3 млрд. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


Похожие новости


Долги МБА и кредиты на ЮГК привели к росту внешнего долга Азербайджана – глава Минфина Правительство Азербайджана увеличит в 2018г бюджетные расходы на обслуживание внешнего долга на 37% Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 3% Внешний долг на душу населения Азербайджана по итогам I квартала увеличился на 1% Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана в 2016г остался на уровне около $7 млрд Внешний долг банков в Азербайджане за 2016г сократился на 20%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]