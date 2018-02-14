Прямой внешний госдолг Азербайджана в 2017г вырос на 36%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет $9 млрд 398,3 млн (15 млрд 978,1 млн манатов), отмечается в сообщении Минфина.
Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составлял $6 млрд 913,2 млн. Таким образом, в 2017 году внешний долг увеличился на 35,9%.
"В структуру внешнего долга входят прямые обязательства правительства Азербайджана и условные обязательства по кредитам, предоставленным под госгарантии", - отмечается в сообщении.
По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет 22,8% ВВП (по итогам 2016 года внешний долг составлял 20,4% ВВП – ИФ).
Как сообщалось ранее, рост внешнего долга Азербайджана в 2017 году связан с реструктуризацией внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на $2,3 млрд. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.
А.Азизов
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