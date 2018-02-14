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Регион 14.02.2018 20:01

Россия и Греция подписали соглашение о совместной комиссии по ликвидации последствий ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков и министр внутренних дел Греции Панайотис Скурлетис в среду подписали соглашение о создании совместной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"Сегодня мы подписываем положения о российско-греческой совместной комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС. Сформированы составы российских и греческих частей совместной комиссии", - сказал В.Пучков на встрече со П.Скурлетисом.

По его словам, в числе основных приоритетов российско-греческого сотрудничества - взаимодействие структур, которые занимаются сбором информации и принятием решений.

"В этой связи, по моему мнению, можно было бы более энергично использовать данные космического мониторинга с целью прогнозирования ЧС. Своевременное использование современных космических технологий позволяет оперативно определять ранние предвестники опасностей и угроз и принимать необходимые решения. Поэтому, по нашему мнению, целесообразно развивать систему оперативного обмена данными космического мониторинга, прогнозирования между МЧС России и МВД Греции на постоянной основе", - сказал В.Пучков.

Российский министр также призвал греческих коллег усилить взаимодействие по организации глобальной сети кризисных центров.

"Сегодня уже более 40 стран в различных уголках земного шара организовали взаимодействие. Наращивается потенциал филиала НЦУКС в штаб-квартире МОГО в Женеве и в штаб-квартире ООН в Женеве. На наш взгляд, необходимо унифицировать форму передачи информации о различных ЧС для всех государств и выработать единые регламенты, подходы и стандарты в обмене информацией", - сказал В.Пучков.

"Третье направление перспективного сотрудничества - это наращивание потенциала в использовании Российско-Сербского гуманитарного центра в городе Ниш в Сербии. Я хотел бы обратить ваше внимание, что у МЧС России есть большой опыт защиты населенных пунктов и инфраструктуры от лесных пожаров. И, конечно, под эгидой гуманитарного центра в Нише мы оказываем помощь пострадавшему населению, повышение квалификации специалистов, которые работают в сфере безопасности жизнедеятельности. Центр развивается, и перечень задач постоянно расширяется. Поэтому мы заинтересованы, чтобы греческая сторона подключилась к сотрудничеству на базе российско-сербского гуманитарного центра", - сказал глава МЧС РФ.

Кроме того, по словам В.Пучкова, необходимо усилить работу по созданию комфортных и благоприятных условий работы греческих компаний на территории России и создание аналогичных условий работы российских компаний на территории Греции.

В свою очередь П.Скурлентис выразил готовность к сотрудничеству по всем указанным направлениям и подчеркнул, что двум странам целесообразно также усилить обмен опытом в предупреждении и ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, МЧС, СОГЛАШЕНИЕ


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