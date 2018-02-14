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14.02.2018 17:51

Три человека пострадали в результате стрельбы у здания АНБ США в Мэриленде - СМИ

Выстрелы прозвучали в среду близ штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде (штат Мэриленд), сообщает американское издание "Балтимор Сан" со ссылкой на полицию.

Ряд СМИ сообщает о троих раненых в результате перестрелки, подробности пока не сообщаются.

Полиция округа Анн-Арандел ранее в "Твиттере" сообщила о "возможной стрельбе возле здания АНБ". ФБР в "Твиттере" также сообщило, что бюро "уведомлено об инциденте" и направляет представителей на место происшествия.

О происшествии доложили и президенту США Дональду Трампу.

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Тэги: США, АНБ, СТРЕЛЬБА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]