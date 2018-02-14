Три человека пострадали в результате стрельбы у здания АНБ США в Мэриленде - СМИ

Выстрелы прозвучали в среду близ штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде (штат Мэриленд), сообщает американское издание "Балтимор Сан" со ссылкой на полицию.

Ряд СМИ сообщает о троих раненых в результате перестрелки, подробности пока не сообщаются.

Полиция округа Анн-Арандел ранее в "Твиттере" сообщила о "возможной стрельбе возле здания АНБ". ФБР в "Твиттере" также сообщило, что бюро "уведомлено об инциденте" и направляет представителей на место происшествия.

О происшествии доложили и президенту США Дональду Трампу.