Три человека пострадали в результате стрельбы у здания АНБ США в Мэриленде - СМИ

Выстрелы прозвучали в среду близ штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде (штат Мэриленд), сообщает американское издание "Балтимор Сан" со ссылкой на полицию.
Ряд СМИ сообщает о троих раненых в результате перестрелки, подробности пока не сообщаются.
Полиция округа Анн-Арандел ранее в "Твиттере" сообщила о "возможной стрельбе возле здания АНБ". ФБР в "Твиттере" также сообщило, что бюро "уведомлено об инциденте" и направляет представителей на место происшествия.
О происшествии доложили и президенту США Дональду Трампу.
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