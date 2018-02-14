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Дальнее зарубежье 14.02.2018 17:51

Дамаск заявляет, что у сирийских военных нет химоружия

Вооруженные силы Сирии не располагают арсеналом химического оружия, цитируют в среду западные СМИ слова замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада.

Заместитель министра также назвал применение такого оружия "аморальным и неприемлемым".

Ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил готовность его страны нанести удары по объектам в Сирии, если поступят достоверные данные о применении химоружия Дамаском.

"В том, что касается химоружия, то ранее я установил "красную линию". И сейчас я ясно хочу подтвердить, что буду ее придерживаться", - сказал Э.Макрон журналистам в Париже.

Вместе с тем, президент Франции подчеркнул, что пока его страна такими доказательствами не располагает, но будет крайне внимательно следить за данной темой.

По словам Э.Макрона, в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным он просил предупредить Дамаск, что Франция тщательно отслеживает вопрос о химоружии.

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Тэги: СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]