Юнкер озвучил идеи повышения эффективности Европейского союза

В преддверии неформального саммита ЕС 23 февраля председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер представил журналистам в среду ряд мер, которые, по мнению ЕК, могли бы усилить эффективность Европейского союза и улучшить связь между руководителями институтов ЕС и гражданами союза.

"Я хотел бы, чтобы в ближайшем будущем в Европе существовала двухпалатная система: Европейский совет и Европейский парламент. Председатель комиссии мог бы, возможно, избираться на всеобщих выборах. Или председатель совета. При моей жизни, во всяком случае, до истечения моего мандата во главе комиссии, думаю, это нереализуемо. Это перспектива на очень большой срок, для далекого горизонта", - начал свое выступление Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, сейчас не время для длительных дискуссий об институциональной реформе или изменении Договора о Евросоюзе, тем не менее, есть ряд идей, которые можно реализовать, чтобы сделать работу ЕС более эффективной в обеспечении ключевых приоритетов. Поэтому в среду, продолжил Ж.-К.Юнкер, члены Еврокомиссии рассматривали вопросы, внесенные председателем Евросовета Дональдом Туском в повестку саммита ЕС 23 февраля.

И первым из них была система, которую в ЕС называют Spitzenkandidaten, - избрание лидера списка партии, набравшей наибольшее число голосов избирателей, председателем Еврокомиссии.

Это система, впервые примененная на европейских выборах 2014 года, когда был избран нынешний председатель Еврокомиссии. В Брюсселе считают, что избирательный процесс 2014 года укрепил связи между институтами ЕС и улучшил эффективность их деятельности.

В своем выступлении в Европарламенте о состоянии союза в сентябре 2017 года Ж.-К.Юнкер заявил, что опыт Spitzenkandidaten должен продолжаться. Еврокомиссия в своих предложениях изложила меры, с помощью которых этот процесс мог бы быть улучшен при соблюдении равновесия между европейскими институтами и государствами-членами.

В частности, речь идет о том, чтобы политические партии еще до конца 2018 года определили лидеров своих списков и раньше начали избирательную кампанию. Еврокомиссия также рекомендовала более четко обозначить связь между национальными партиями и европейскими партиями. Национальные партии должны ясно позиционироваться по вопросам европейского значения, определить свое намерение участвовать в политических фракциях Европейского парламента и уточнить свой выбор кандидата на пост председателя Европейской комиссии.

Члены Европейского совета должны принять решение на основе предложения Европарламента по составу Европейского парламента на выборный срок 2019-2024 гг. и распределению в ЕП мест, освобождаемых Великобританией в результате Brexit. При этом в Еврокомиссии отмечают, что хотя в своей резолюции 7 февраля 2018 года Европарламент отверг идею создания наднациональной "европейской" фракции депутатов, он, тем не менее, сохранил возможность для будущих дебатов на эту тему.

Еврокомиссия не имеет ничего против таких наднациональных списков, однако указывает на то, что данное новшество требует единогласия в Европейском совете и срочного изменения избирательного закона в 27 странах союза, чтобы его можно было успеть применить на выборах 2019 года.

В настоящее время Еврокомиссия насчитывает 28 членов, по одному от каждого государства ЕС в соответствии с решением Европейского совета 22 мая 2013 года. До назначения будущей Еврокомиссии главы государств и правительств стран ЕС должны решить, сохранить ли этот принцип или сократить состав исполнительной коллегии. При сокращении не все государства-члены будут представлены в Еврокомиссии.

"Вовсе не очевидно, что будущая комиссия будет структурирована таким же образом, как нынешняя, то есть нужно, чтобы все поразмышляли над этим вопросом, надо или нет сокращать, изменять число комиссаров", - прокомментировал ситуацию Ж.-К.Юнкер.

"Когда я обращался к Европейскому парламенту в 2017 году, я предложил совместить посты председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии, - напомнил Ж.-К.Юнкер. - Мой предшественник господин (Жозе Мануэл - ИФ) Баррозу пришел к такому же мнению к концу своего мандата".

По его словам, это было бы полезным, рациональным решением. Нынешнее законодательство ЕС, отмечают в Еврокомиссии, позволяет провести такую реформу. Она не потребует слияния институтов, так как глава Еврокомиссии уже является членом Европейского совета, и в настоящее время ни один из двух председателей не участвует в голосовании Евросовета.

По мнению Ж.-К.Юнкера, в случае несложившихся отношений между председателями Евросовета и Еврокомиссии ситуация может оказаться катастрофической для процесса принятия решений.

Среди рекомендаций Еврокомиссии для рассмотрения на саммите ЕС 23 февраля - активизация уже хорошо зарекомендовавшей себя практики диалога с гражданами с участием членов ЕК, Европарламента, национальных правительств, местных и региональных властей. Европейская комиссия намерена увеличить число таких мероприятий до европейских выборов 2019 года, имея целью провести дополнительно 500 диалогов разного уровня с гражданами ЕС.