Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 0,7 млн манатов на меры по орошению 680 га посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района и селах Мирзанаглы и Газахлар Физулинского района.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Средства выделены в рамках инвестиционных расходов, предусмотренных в госбюджете 2018 года.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Н.Аббасова
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