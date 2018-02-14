Нефть перешла к росту на данных о запасах в США, Brent у $63,2 за баррель

Цены на нефть в среду перешли к росту, поскольку подъем коммерческих запасов нефти в США оказался меньше, чем опасались эксперты.
При этом неожиданно сильное повышение бензиновых резервов и рост недельной добычи нефти до нового рекорда не дают развернуться оптимизму, отмечает агентство Bloomberg.
Нефть Brent с поставкой в апреле подорожала на лондонской бирже ICE Futures к 19:49 на $0,47 (0,75%) - до $63,19 за баррель.
Цена мартовского фьючерса на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,38 (0,64%) - до $59,57 за баррель.
Перед публикацией данных Минэнерго котировка Brent снижалась на 0,5%, WTI - на 0,8%.
Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали подъем нефтяных запасов на 3 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели увеличились на 3,95 млн баррелей.
Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 3,64 млн баррелей. На фоне продолжающегося сокращения этого показателя аналитики прогнозируют дальнейшее сужение спреда цен на Brent и WTI.
По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели подскочили на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 459 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и снижение на 1 млн баррелей для дистиллятов.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,271 млн б/с.
Баку и Лондон обсудили возможности сотрудничества
Оккупация азербайджанских территорий не принесет Еревану желаемых политических дивидендов – МИД Азербайджана
Баку приветствует оправдание Миланским судом экс-депутата ПАСЕ Волонте
В Азербайджане в 2017 году штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 73 млн манатов
Госпошлина за выдачу удостоверения личности лицам младше 15 лет составит 4-25 манат
В Азербайджане средняя зарплата работников в секторе строительства в 2017г снизилась на 4% - Госкомстат
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Три человека пострадали в результате стрельбы у здания АНБ США в Мэриленде - СМИ
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Лондон откажется от внедрения беспилотного транспорта до 2030 года
Власти Ирана задержали почти 100 валютных спекулянтов и заморозили счета на $5,3 млрд - FT
В Великобритании полиция арестовала членов группировки, содержавшей рабов
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»