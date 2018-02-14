Нефть перешла к росту на данных о запасах в США, Brent у $63,2 за баррель

Цены на нефть в среду перешли к росту, поскольку подъем коммерческих запасов нефти в США оказался меньше, чем опасались эксперты.

При этом неожиданно сильное повышение бензиновых резервов и рост недельной добычи нефти до нового рекорда не дают развернуться оптимизму, отмечает агентство Bloomberg.

Нефть Brent с поставкой в апреле подорожала на лондонской бирже ICE Futures к 19:49 на $0,47 (0,75%) - до $63,19 за баррель.

Цена мартовского фьючерса на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,38 (0,64%) - до $59,57 за баррель.

Перед публикацией данных Минэнерго котировка Brent снижалась на 0,5%, WTI - на 0,8%.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали подъем нефтяных запасов на 3 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели увеличились на 3,95 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 3,64 млн баррелей. На фоне продолжающегося сокращения этого показателя аналитики прогнозируют дальнейшее сужение спреда цен на Brent и WTI.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели подскочили на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 459 тыс. баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и снижение на 1 млн баррелей для дистиллятов.

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,271 млн б/с.