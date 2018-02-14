В Великобритании полиция арестовала членов группировки, содержавшей рабов

В результате полицейских рейдов на автомойках в британском городе Милтон-Кинс арестованы 15 человек по подозрению в содержании рабов, сообщает в среду полиция Великобритании.

По ее данным, в спецоперации были задействованы 180 полицейских, которым удалось спасти из рабства 36 человек.

Отмечается, что была выявлена целая криминальная группировка, которая, как полагает полиция, занималась незаконной перевозкой людей и наркоторговлей.

"Эта группировка использует автомобильные мойки в качестве ширмы для своей преступной деятельности", - говорится в заявлении полиции.

Кроме того было изъято "большое количество кокаина, марихуаны и денежных средств".