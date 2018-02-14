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Дальнее зарубежье 14.02.2018 20:25

Саакашвили получил в Амстердаме удостоверение, дающее право на проживание в ЕС

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили в среду получил в Амстердаме (Нидерланды) удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, но намерен вернуть украинское гражданство.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

При этом М.Саакашвили подчеркнул: "Я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство".

Политик выложил свою фотографию с удостоверением. На фото видно, что М.Саакашвили находится в трамвае.

Как сообщалось, в среду стало известно, что М.Саакашвили прибыл в Нидерланды. Накануне он находился в Варшаве, где рассказал о своих планах, в частности, о намерении в ближайшие дни встретиться с семьей в Нидерландах. "Далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью", - добавил он.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, НИДЕРЛАНДЫ, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]