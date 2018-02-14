Турция поможет азербайджанскому селу Джоджуг Марджанлы в создании хозяйств в сфере АПК и в организации выпуска сувениров

Турецкие компании планируют создать в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана пчеловодческие, животноводческие, малые тепличные хозяйства и наладить производство сувениров, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.
Реализацию нового проекта обсудил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев с послом Турции в Баку Эрканом Озоралом в ходе встречи в среду.
«Проект предусматривает создание в селе пчеловодческих хозяйств на 15 семей, оснащенных необходимым оборудованием, молочного хозяйства на 150 голов и строительство 15 небольших теплиц, обеспеченных системой капельного орошения. Также будет оказана поддержка в покупке семян. В рамках проекта будет налажено и производство сувениров из керамики и различных игрушек», - подчеркивается в информации.
По данным Минэкономики, вся продукция, которая будет производится в рамках данного проекта, будет реализовываться под логотипом «Cocuq Mercanli».
«Азербайджан готов оказать любую поддержку Турции в реализации этого проекта, который сыграет важную роль в деле обеспечения занятости жителей села и повышения уровня их благосостояния», - отметил Ш.Мустафаев.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Н.Аббасова
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