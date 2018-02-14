Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1043 RUR   0.0294 GBR   2.3624 TRY   0.4468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

АПК 14.02.2018 20:48

Турция поможет азербайджанскому селу Джоджуг Марджанлы в создании хозяйств в сфере АПК и в организации выпуска сувениров

Турецкие компании планируют создать в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана пчеловодческие, животноводческие, малые тепличные хозяйства и наладить производство сувениров, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Реализацию нового проекта обсудил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев с послом Турции в Баку Эрканом Озоралом в ходе встречи в среду.

«Проект предусматривает создание в селе пчеловодческих хозяйств на 15 семей, оснащенных необходимым оборудованием, молочного хозяйства на 150 голов и строительство 15 небольших теплиц, обеспеченных системой капельного орошения. Также будет оказана поддержка в покупке семян. В рамках проекта будет налажено и производство сувениров из керамики и различных игрушек», - подчеркивается в информации.

По данным Минэкономики, вся продукция, которая будет производится в рамках данного проекта, будет реализовываться под логотипом «Cocuq Mercanli».

«Азербайджан готов оказать любую поддержку Турции в реализации этого проекта, который сыграет важную роль в деле обеспечения занятости жителей села и повышения уровня их благосостояния», - отметил Ш.Мустафаев.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СЕЛО, ПРОЕКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]