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Регион 14.02.2018 20:55

Власти Ирана задержали почти 100 валютных спекулянтов и заморозили счета на $5,3 млрд - FT


Власти Тегерана задержали почти сотню валютных трейдеров - в официальных иранских источниках их называют торговцами валютой или спекулянтами - и заморозили сотни банковских счетов на 200 трлн риалов ($5,3 млрд) в рамках крупнейшей за шесть лет операции по борьбе с валютными спекуляциями, пишет Financial Times.

Операцию осуществляли полиция Тегерана и центральный банк страны. Ее цель - остановить резкое падение риала, который с начала года потерял свыше 10% стоимости из-за дефицита долларов.

Как заявил агентству Fars шеф столичной полиции, генерал Хуссейн Рахими, после месяца слежки за 10 минут на улицах Тегерана были арестованы более 90 людей, которые незаконно торговали валютой. Более 10 обменников были закрыты, еще 16 получили официальные предупреждения.

Угроза новых санкций США в отношении Ирана еще больше ограничила доступ к долларовой ликвидности в исламской республике. Значительные объемы долларов ввозятся в Иран по неофициальным каналам, через ОАЭ.

Крупные международные банки не спешат вести дела с Ираном, несмотря на снятие международных санкций. Компании Ирана чаще всего работают с европейскими или азиатскими банками второго и третьего эшелона и в значительной степени зависят от посредников в ближневосточных государствах, включая ОАЭ.

"Мы по-прежнему таскаем доллары в сумках, как во времена санкций. Валютный рынок - первое место, с которого наступление кризиса становится очевидным", - заявил FT иранский аналитик, пожелавший остаться неизвестным.

По данным агентства Fars, заморожены 755 банковских счетов, принадлежащих валютным трейдерам и дилерам.

Многие точки обмена валют в Тегеране продают физлицам не более $1000 за раз.

"Можно купить евро или фунты на любую сумму, но не доллары", - сообщили изданию в одном из пунктов.

Курс доллара на черном рынке взлетел в последние дни - в среду он составлял 48,3 тыс. риалов по сравнению с официальными 37 054 риала/$1. Ранее на этой неделе доллар стоил на черном рынке более 50 тыс. риалов, тогда как в середине сентября его курс составлял около 35,6 тыс. риалов.

ЦБ Ирана с прошлого года постепенно девальвировал нацвалюту, чтобы компенсировать высокую инфляцию и повысить конкурентоспособность экспортных товаров. Однако в последние месяцы падение резко усилилось. Центробанк в январе предупредил спекулятивных игроков, что не нужно играть против риала, но ему не удалость переломить тренд.

"Задержанные, движимые жадностью, пытались разрушить рынок и экономический порядок. Судебная система должна жестко их наказать", - сказал Х.Рахими.

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Тэги: ИРАН, ВАЛЮТА, ТРЕЙДЕРЫ


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