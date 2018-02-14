Лондон откажется от внедрения беспилотного транспорта до 2030 года

Лондон не готов к внедрению беспилотных автомобилей и дронов-курьеров, говорится в докладе транспортного комитета Лондонской ассамблеи. Его авторы считают реалистичным вариантом начало широкого применения беспилотников в период с 2030 по 2040 год.
Ранее правительство Великобритании предсказывало появление автономного транспорта на британских дорогах к 2021 году. Однако в ходе исследования лондонская администрация выявила ряд проблем инфраструктуры, препятствующих подобным инновациям.
Основной проблемой стала перегруженность транспортной системы Лондона. Согласно докладу, автономные транспортные средства парализуют городские дороги. Такой ситуации можно будет избежать, если нормой для горожан станет каршеринг, считают законодатели. Они посоветовали мэру Лондона Садику Хану провести кампанию по продвижению каршеринга.
В целом результаты исследования не внушают особого оптимизма. Так, например, беспилотные автобусы, несмотря на высокий потенциал внедрения, приведут к сокращениям тысяч водителей общественного транспорта.
Дроны-курьеры целесообразно использовать лишь на последнем этапе доставки - "до порога", что не освободит дороги от грузового транспорта, а роботы-курьеры станут лишь препятствием на тротуарах, считают власти.
Доклад также содержит анализ некоторых популярных транспортных приложений. Uber показал в Лондоне деструктивный потенциал. Сервис приобрел печальную известность после ряда судебных прецедентов, а также усилил загруженность дорог. Приложение для велопроката oBike ушло из Лондона после того, как клиенты бросали свои велосипеды на тротуарах. Однако данный способ аренды транспорта имеет высокий потенциал и лишь требует лицензирования, говорят в ассамблее.
Администрация Лондона также считает, что основанное на колебаниях спроса приложение для вызова автобусов, маршруты и расписание которых будут меняться, поможет устранить недостатки городской системы общественного транспорта.
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