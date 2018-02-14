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Внешняя политика 14.02.2018 21:46

Баку и Лондон обсудили возможности сотрудничества

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон обсудили возможности сотрудничества между Баку и Лондоном, сообщают официальные СМИ.

Баронесса Э.Николсон примет участие в IV заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) в Баку 15 февраля.

«Сотрудничество между нашими странами расширяется и укрепляется»,- сказала М.Алиева в ходе встречи.

Первый вице-президент отметила, что многолетние деловые связи между Азербайджаном и Великобританией охватывают различные сферы. М.Алиева особо подчеркнула сотрудничество в энергетическом секторе, отметила успешную деятельность ряда компаний Великобритании в Азербайджане, в том числе компании BP.

М.Алиева также отметила значимость ЮГК для Азербайджана, общая стоитмость которого оценивается в $42 милрд. Она подчеркнула, что с проект предусматривает доставить первый газ в Турцию в июле текущего года, Европу - 2020 году.

Кроме того, первый вице-президент отметила наличие большого потенциала сотрудничества в сфере транспорта, высоких технологий, здравоохранения, АПК.

М.Алиева также отметила успешное сотрудничество между Международным благотворительным фондом AMAR и Фондом Гейдара Алиева. Она сообщила, что в 2017 году по предложению баронессы Э.Николсон в лагерях беженцев был проведен шахматный турнир для лиц, пострадавших от конфликта в Ираке.

«В турнире приняли участие, провели игры два международных гроссмейстера из Азербайджана - Азер Мирзоев и Фарид Аббасов»,- отметила она.

По ее словам, азербайджанская сторона готова и впредь участвовать в подобных проектах.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БАРОНЕССА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]