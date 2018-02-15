Бесконечные проверки бизнеса препятствуют развитию экономики Киргизии - президент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил генеральному прокурору республики Индире Джолдубаевой принять меры по искоренению необоснованных проверок бизнеса и провести инвентаризацию приостановленных уголовных дел по должностным преступлениям.
Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, С.Жээнбеков обсудил с генпрокурором меры и задачи по противодействию коррупции, поставленные перед органами прокуратуры на прошедшем 8 февраля заседании Совета безопасности республики.
На заседании Совбеза С.Жэнбеков раскритиковал деятельность органов прокуратуры, заявив, что они "не могут результативно выполнять свою функцию" в борьбе с коррупций и проводят "много незаконных и безосновательных проверок".
В пресс-службе сообщили, что президент поручил генеральному прокурору "принять меры по искоренению фактов проведения необоснованных проверок, как со стороны самих органов прокуратуры, так и со стороны правоохранительных и иных государственных органов страны".
"Бесконечными проверками мы не даем полноценно работать государственным органам и бизнесу, препятствуем развитию экономики страны, это начинает превращаться в бизнес, основанный на страданиях и проблемах простых граждан", - считает С.Жээнбеков.
Помимо этого президент обсудил с И.Джолдубаевой "вопрос незаконно приостановленных и прекращенных расследований по уголовным делам, возбужденным по фактам совершения должностных преступлений, в том числе по коррупции и преступлениям в сфере хищения государственной и муниципальной собственности".
"Президент дал поручение провести инвентаризацию всех уголовных дел в этом направлении и дать юридическую оценку действиям соответствующих должностных лиц", - сообщил представитель пресс-службы.
8 февраля президент Киргизии провел заседание Совета безопасности, посвященное борьбе с коррупцией в правоохранительных, судебных и надзорных органах. На заседании С.Жэнбеков заявил, что "коррупция глубоко проникла в суды, прокуратуру, финансовую полицию, органы национальной безопасности и внутренних дел. (. . .) Серьезные преступления остаются нераскрытыми, соответствующие органы увлекаются лишь борьбой с мелкими правонарушениями, верхние эшелоны власти вновь становятся неприкасаемыми".
По итогам заседания было принято решение возложить на Совбез функции координации борьбы с коррупцией, которую глава государства назвал "одной из главных угроз национальной безопасности страны".
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