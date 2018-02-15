Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1179 RUR   0.03 GBR   2.382 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.60 Brent   64.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

СНГ 15.02.2018 13:13

Бесконечные проверки бизнеса препятствуют развитию экономики Киргизии - президент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил генеральному прокурору республики Индире Джолдубаевой принять меры по искоренению необоснованных проверок бизнеса и провести инвентаризацию приостановленных уголовных дел по должностным преступлениям.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, С.Жээнбеков обсудил с генпрокурором меры и задачи по противодействию коррупции, поставленные перед органами прокуратуры на прошедшем 8 февраля заседании Совета безопасности республики.

На заседании Совбеза С.Жэнбеков раскритиковал деятельность органов прокуратуры, заявив, что они "не могут результативно выполнять свою функцию" в борьбе с коррупций и проводят "много незаконных и безосновательных проверок".

В пресс-службе сообщили, что президент поручил генеральному прокурору "принять меры по искоренению фактов проведения необоснованных проверок, как со стороны самих органов прокуратуры, так и со стороны правоохранительных и иных государственных органов страны".

"Бесконечными проверками мы не даем полноценно работать государственным органам и бизнесу, препятствуем развитию экономики страны, это начинает превращаться в бизнес, основанный на страданиях и проблемах простых граждан", - считает С.Жээнбеков.

Помимо этого президент обсудил с И.Джолдубаевой "вопрос незаконно приостановленных и прекращенных расследований по уголовным делам, возбужденным по фактам совершения должностных преступлений, в том числе по коррупции и преступлениям в сфере хищения государственной и муниципальной собственности".

"Президент дал поручение провести инвентаризацию всех уголовных дел в этом направлении и дать юридическую оценку действиям соответствующих должностных лиц", - сообщил представитель пресс-службы.

8 февраля президент Киргизии провел заседание Совета безопасности, посвященное борьбе с коррупцией в правоохранительных, судебных и надзорных органах. На заседании С.Жэнбеков заявил, что "коррупция глубоко проникла в суды, прокуратуру, финансовую полицию, органы национальной безопасности и внутренних дел. (. . .) Серьезные преступления остаются нераскрытыми, соответствующие органы увлекаются лишь борьбой с мелкими правонарушениями, верхние эшелоны власти вновь становятся неприкасаемыми".

По итогам заседания было принято решение возложить на Совбез функции координации борьбы с коррупцией, которую глава государства назвал "одной из главных угроз национальной безопасности страны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА, ПОРУЧЕНИЯ


Похожие новости


Президент Киргизии заявил о неспособности борцов с коррупцией выполнять свои функции из-за вовлеченности в нее Коррупция угрожает национальной безопасности Киргизии, считает президент Киргизский лидер поставил перед премьером задачу в кратчайшие сроки полностью восстановить теплоснабжение Бишкека Жээнбеков подписал закон о ратификации киргизско-узбекского соглашения о мерах доверия на границе Киргизский лидер и премьер Казахстана договорились решать все вопросы в двусторонних отношениях в рамках ЕАЭС Киргизия намерена развивать союзнические отношения с Казахстаном - президент Жээнбеков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]