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Дальнее зарубежье 15.02.2018 13:01

На Олимпиаде зафиксировано уже более 230 случаев заражения норовирусом

Число случаев заражения норовирусом на зимних Олимпийских играх в Южной Корее выросло до 232, сообщили в четверг в организационном комитете Олимпиады в Пхенчхане.

Отмечается, что за последнее время были госпитализированы более 30 новых пациентов. Среди заболевших спортсменов и членов иностранных делегаций нет.

Ранее сообщалось о 194 зараженных норовирусом, основными признаками которого является сильная рвота и диарея.

Новые случаи заражения были зафиксированы в центрах размещения обслуживающего Игры персонала в Пхенчхане и Канныне.

"Мы постоянно проверяем качество воды и следим за гигиеной", - сказал представитель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В результате активного распространения вируса в преддверии открытия Олимпиады-2018, которое состоялось 9 февраля, около 1,2 тыс. охранников были отстранены от выполнения обязанностей, их отправили на карантин. Их сменили на посту военнослужащие.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, НОРОВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]