Турция сообщила о нейтрализации более 1,5 тыс. террористов и курдских ополченцев в ходе операции в Африне

В результате операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкие военные за последние сутки нейтрализовали 43 курдских ополченца и террориста из группировки ИГ , сообщает в четверг сайт газеты "Дейли Сабах".

При этом не уточняется, сколько именно людей были убиты, а сколько - захвачено в плен.

В целом с начала операции по состоянию на 15 февраля турецкие военнослужащие нейтрализовали уже 1 528 террористов и курдских бойцов.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.