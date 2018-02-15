Правящая партия ЮАР приветствует решение Зумы уйти в отставку с поста президента

Правящая в ЮАР партия Африканский национальный конгресс (АНК) положительно восприняла решение Джейкоба Зумы уйти в отставку с поста президента страны, сообщает в четверг южноафриканский новостной портал "Ньюс 24".
"Мы считаем, что нам необходимо оказать уважение нашему товарищу (Дж.Зуме - ИФ) и избавить его от унижения в виде вотума недоверия от парламента", - заявила заместитель генсека АНК Джесси Дуарте.
Она отметила, что приветствует его решение объявить о немедленной отставке, о котором он объявил в ночь на четверг. Также замгенсека АНК подчеркнула, что у Дж.Зумы есть право задавать вопросы партии о причинах нынешнего политического кризиса.
"Я думаю, что у президента Зумы есть право задать вопрос, в чем заключаются его проступки", - полагает Дж.Дуарте.
Ранее Дж.Зума объявил о своей отставке с поста президента ЮАР, отметив, что, хотя он и не согласен с решением партии АНК "отозвать" его с этой должности в течение двух суток, но подчинится ему.
"И хотя я не согласен с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК. Я продолжу служить народу ЮАР и АНК, организации, которой я служил всю свою жизнь", - сказал он.
"Я принял решение уйти с поста президента немедленно", - заявил Дж.Зума накануне.
Временным исполняющим обязанности президента ЮАР стал вице-президент Сирил Рамафоса, являющийся с декабря прошлого года лидером партии АНК.
По данным агентства "Блумберг", вероятно, в пятницу С.Рамафоса обратится с посланием к народу, которое должен был зачитать Дж.Зума еще на прошлой неделе. Теперь АНК должна выбрать своего кандидата на пост президента, а парламент проголосовать за или против.
Дж.Зума занимал пост президента с 2009 года. В отношении него многократно звучали обвинения в коррупции: взяточничестве, мошенничестве, оказании преференций.
С 1995 года по 2005 год он являлся вице-президентом ЮАР, в 2007 году стал председателем АНК, куда вступил еще в 1959 году, и занимал этот пост до декабря 2017 года. С 1975 года по 1990 году он покинул страну, поскольку партия АНК была под запретом, и многие ее члены находились в изгнании.
Дж.Зуме 75 лет. Он не имеет формального школьного образования и является приверженцем многоженства, которое, как он заявлял, является традиционным для представителей его народности. Всего он состоял в отношениях с восьмью женщинами, из них пятеро являлись его официальными женами. Британские газеты "Дейли телеграф" и "Гардиан" в разное время писали, что у него есть 21 ребенок.
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