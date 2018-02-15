Первая леди США молится по жертвам и пострадавшим от стрельбы во Флориде

Президент США Дональд Трамп, его супруга Мелания, а также власти штата Флорида выразили соболезнования семьям и близким погибших во время стрельбы в школе города Парклэнда, передают в четверг американские СМИ.

"Я всем сердцем (с близкими погибших - ИФ) в школе во Флориде. Я думаю и молюсь обо всех, кого затронула стрельба", - написала М.Трамп на своей странице в "Твиттере".

В свою очередь, Д.Трамп отметил, что также соболезнует семьям жертв трагедии и уже связался с мэром Флориды Риком Скоттом.

"Только что я поговорил с Р.Скоттом. Мы тесно сотрудничаем с местными правоохранительными органами в связи с ужасной стрельбой во Флориде", - написал он в "Твиттере".

Сенатор от Флориды Марко Рубио выразил сомнение в том, что ужесточение правил ношения огнестрельного оружия смогло бы предотвратить произошедшую стрельбу.

"Если мы будем обсуждать (введение мер по ограничению на ношение оружия - ИФ) в связи с этим случаем, мы должны знать все подробности инцидента, прежде чем делать какие-либо выводы и принимать закон, который якобы мог бы предотвратить стрельбу", - сказал М.Рубио в эфире телеканала "Фокс ньюс".

"Я слышал, что по телевидению многие говорят, что трагедию, вероятно, мог предотвратить закон (об оружии - ИФ). Мы этого точно не знаем, и они также не знают", - добавил он.

Между тем, лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США, демократ Ненси Пелоси заявила, что именно конгресс "несет моральную ответственность за то, чтобы предпринять разумные действия по предотвращению случаев насилия с огнестрельным оружием, которые происходят по всей Америке каждый день".

Ранее сообщалось, что стрельбу в школе Парклэнда открыл 19-летний Николас Круз. Установлено, что Н.Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году, пройдя проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Полиция, изучавшая компьютерные сайты, которыми пользовался Н.Круз, обнаружила большое количество фотографий различных образцов оружия, другие материалы, на основании которых, по их мнению, можно предположить, что Н.Круз был склонен к насилию.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", перед совершением преступления Н.Круз распространял в соцсетях информацию, которая могла содержать призывы к насилию и по своему характеру привлекла внимание полиции. О каких именно данных идет речь, не уточняется.

Помимо этого, местный шериф сообщил журналистам, что Н.Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Жертвами стрельбы в школе стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии, угрожающем жизни. Состояние еще 10 раненых оценивается как не опасное для жизни.