В Баку презентовали книгу, рассказывающую о пытках азербайджанцев в армянском плену

В Баку презентовали книгу «В армянском плену: антология пыток и убийств», изданной на азербайджанском и английском языках, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов на презентации отметил, что в книге приведены достоверные факты о преступлениях, совершенных армянскими вооруженными силами против мирного азербайджанского населения на оккупированных территориях Азербайджана.
«Книга написана по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ней приведены свидетельские показания 339 человек, рассказывающих о пытках и убийствах, совершенных армянами против мирных азербайджанцев. Описания нечеловеческих пыток, которым армяне подвергли азербайджанских женщин, стариков и детей, приводят читателя в ужас», - сказал И.Ахундов.
Он добавил, что приведенные в издании факты задокументированы и хранятся в архивах.
«В книге приведены имена сотен и тысяч армян, пытавших и убивавших мирных азербайджанских граждан», - сказал замминистра культуры и туризма Азербайджана, член рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Адалят Велиев.
Он заявил, что Азербайджан обязательно вернет оккупированные Арменией земли. "Зангезур и Иреван также исторически принадлежат Азербайджану. Поэтому мы должны начать новую битву и за их возвращение», - подчеркнул А.Велиев.
Депутат Милли Меджлиса, председатель Советы прессы Азербайджана Афлатун Амашев, в свою очередь, заявил, что армянские военные преступники "обязательно понесут заслуженное наказание". «Наступит время, и справедливость восторжествует. Мы обязательно вернем оккупированные земли, виновные в гибели мирного азербайджанского населения обязательно понесут заслуженное наказание, в том числе и те, кто сегодня находятся у власти в Армении», - сказал он.
Ф.Исазаде
Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат
Капвложения SOCAR до 2021г составят 11 млрд манатов - Fitch
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Столтенберг приветствует намерение стран НАТО наращивать расходы на оборону
Еврокомиссия заявила о нарушении соцсетями правил Евросоюза
Подписан контракт по поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»