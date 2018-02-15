В Баку презентовали книгу, рассказывающую о пытках азербайджанцев в армянском плену

В Баку презентовали книгу «В армянском плену: антология пыток и убийств», изданной на азербайджанском и английском языках, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов на презентации отметил, что в книге приведены достоверные факты о преступлениях, совершенных армянскими вооруженными силами против мирного азербайджанского населения на оккупированных территориях Азербайджана.

«Книга написана по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ней приведены свидетельские показания 339 человек, рассказывающих о пытках и убийствах, совершенных армянами против мирных азербайджанцев. Описания нечеловеческих пыток, которым армяне подвергли азербайджанских женщин, стариков и детей, приводят читателя в ужас», - сказал И.Ахундов.

Он добавил, что приведенные в издании факты задокументированы и хранятся в архивах.

«В книге приведены имена сотен и тысяч армян, пытавших и убивавших мирных азербайджанских граждан», - сказал замминистра культуры и туризма Азербайджана, член рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Адалят Велиев.

Он заявил, что Азербайджан обязательно вернет оккупированные Арменией земли. "Зангезур и Иреван также исторически принадлежат Азербайджану. Поэтому мы должны начать новую битву и за их возвращение», - подчеркнул А.Велиев.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Советы прессы Азербайджана Афлатун Амашев, в свою очередь, заявил, что армянские военные преступники "обязательно понесут заслуженное наказание". «Наступит время, и справедливость восторжествует. Мы обязательно вернем оккупированные земли, виновные в гибели мирного азербайджанского населения обязательно понесут заслуженное наказание, в том числе и те, кто сегодня находятся у власти в Армении», - сказал он.

Ф.Исазаде