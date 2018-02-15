Церемония запуска газопровода TANAP состоится в июле – глава Минэнерго Турции

Церемония запуска в эксплуатацию Транс-Аналолийского газопровода (TANAP) состоится в июле 2018 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак в четверг, выступая в ходе 4-го заседания Консультационного совета по проекту «Южного газового коридора».
Ранее в ходе встречи с президентом Азербайджана И.Алиевым турецкий министр заявил, что в январе 2018 года начался процесс тестирования газопровода TANAP.
Как сообщалось, поставки азербайджанского газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.
Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.
В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP.
Н.Аббасова
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