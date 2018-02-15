Британский МИД обвинил Россию в организации вирусной атаки NotPetya

Министерство иностранных дел Великобритании возложило на РФ ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya, проведенную в июне 2017 года, говорится в заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
"Правительство Великобритании полагает, что правительство России, в частности российские военные, были ответственны за разрушительную атаку вируса NotPetya в июне 2017 года", - отметил в заявлении Т.Ахмад.
В МИД Великобритании утверждают, что решение публично обвинить в кибератаке Россию "подчеркивает тот факт, что Великобритания и ее союзники не будут мириться с вредоносной деятельностью в информационной сфере". В министерстве подчеркивают, что Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, консультирующий власти страны по вопросу киберугроз, полагает, что "российские военные почти наверняка ответственны" за кибератаку.
В британском внешнеполитическом ведомстве считают, что основной целью атаки была "дезорганизация", и подчеркивают, что атака была направлена на финансовый, энергетический и правительственный сектор Украины.
"Атака стала свидетельством пренебрежения суверенитетом Украины. Это безрассудное действие нарушило работу организаций в Европе, что стоило миллионы фунтов", - сказал Т.Ахмад.
МИД Великобритании призвал Россию "быть ответственным членом международного сообщества, каковым она себя считает, а не пытаться тайно разрушить его".
Вирус NotPetya (изначально идентифицированный как Petya.A), одна из версий вредоносной программы Petya, массово атаковал компьютеры 27 июля 2017 года. Вирус блокировал работу компьютера, а за восстановление работы требовал заплатить порядка $300 в биткоинах. Сначала атака распространилась на Украине, где атаке подверглись финансовые предприятия, государственные органы, энергетические и транспортные компании, другие организации. Позднее об атаке сообщили российские компании, в частности, "Роснефть" и "Башнефть", а также металлургическая компания Evraz. Вирус атаковал и другие страны. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.
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