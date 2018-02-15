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Регион 15.02.2018 12:55

Угроза санкций США против Армении из-за оружейных сделок с Россией преувеличена, но игнорировать ее нельзя, считают в Ереване

В Министерстве иностранных дел Армении считают преувеличенной угрозу возможных санкций США в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.

"Во всяком случае, необходимо учитывать все существующие развития. Эта угроза преувеличена, что, однако, не означает, что этот вопрос следует игнорировать. Необходимо постоянно следить", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, в настоящее время нет ситуации, которая бы заставила вести соответствующие переговоры с американской и российской сторонами.

"Мы следим за ситуацией и заинтересованы в сохранении нашего военно-технического сотрудничества с Россией, что является важной составляющей нашей безопасности", - отметил замглавы МИД Армении.

Как сообщалось ранее, США оповестили правительства и частные компании ряда стран об угрозе возможных санкций в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.

"Применяя давление на Россию, Конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран о том, что в случае заключенных с внесенными список российскими компаниями существенных сделок возможно применение санкций", - сообщили армянской газете "Айкакан жаманак" в посольстве США в Ереване.

В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении РФ республике государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Ранее РФ предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

"Если применяются санкции, то они, в основном, касаются не российских компаний, которые имели существенные сделки с военно-разведывательной сферой России. Цель этих санкцийзаключается в том, чтобы Россия понесла последствия за свои действия. Ограничивая возможности других стран по приобретению военно-разведывательных оборудований, мы лишаем Россию доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации", - говорится в сообщении американского посольства.

В Минобороны Армении изданию в связи этим заявили, что вопрос находится в плоскости МИД.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что "Ереван высоко оценивает сотрудничество со странами-партнерами".

Между тем, министр финансов Армении Вардан Арамян заявил газете, что риск санкций существует.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, США, САНКЦИИ


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