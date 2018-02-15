Угроза санкций США против Армении из-за оружейных сделок с Россией преувеличена, но игнорировать ее нельзя, считают в Ереване

В Министерстве иностранных дел Армении считают преувеличенной угрозу возможных санкций США в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.
"Во всяком случае, необходимо учитывать все существующие развития. Эта угроза преувеличена, что, однако, не означает, что этот вопрос следует игнорировать. Необходимо постоянно следить", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
По его словам, в настоящее время нет ситуации, которая бы заставила вести соответствующие переговоры с американской и российской сторонами.
"Мы следим за ситуацией и заинтересованы в сохранении нашего военно-технического сотрудничества с Россией, что является важной составляющей нашей безопасности", - отметил замглавы МИД Армении.
Как сообщалось ранее, США оповестили правительства и частные компании ряда стран об угрозе возможных санкций в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.
"Применяя давление на Россию, Конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран о том, что в случае заключенных с внесенными список российскими компаниями существенных сделок возможно применение санкций", - сообщили армянской газете "Айкакан жаманак" в посольстве США в Ереване.
В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении РФ республике государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Ранее РФ предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.
"Если применяются санкции, то они, в основном, касаются не российских компаний, которые имели существенные сделки с военно-разведывательной сферой России. Цель этих санкцийзаключается в том, чтобы Россия понесла последствия за свои действия. Ограничивая возможности других стран по приобретению военно-разведывательных оборудований, мы лишаем Россию доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации", - говорится в сообщении американского посольства.
В Минобороны Армении изданию в связи этим заявили, что вопрос находится в плоскости МИД.
В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что "Ереван высоко оценивает сотрудничество со странами-партнерами".
Между тем, министр финансов Армении Вардан Арамян заявил газете, что риск санкций существует.
Отношения Москвы и Баку носят характер стратегического партнерства – временный поверенный в делах РФ в Азербайджане
Подписание между Баку и Брюсселем соглашения о стратегическом партнерстве создаст новый формат сотрудничества - Алиев
Органы правопорядка Азербайджана будут пресекать несанкционированные акции в период и после выборов президента - МВД
Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат
Капвложения SOCAR до 2021г составят 11 млрд манатов - Fitch
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»