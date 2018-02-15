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Дальнее зарубежье 15.02.2018 14:30

Австралийский премьер официально запретит членам правительства иметь половые связи с сотрудниками аппарата

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл изменит правила поведения для членов австралийского правительства, в которых будет прописан запрет на вступление в интимную связь с сотрудниками аппарата, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, членам правительства Австралии будет предписано помнить о том, что они должны оправдать высокие ожидания населения страны и "независимо от того, состоят они в браке или нет, не вступать в интимную связь с другими сотрудниками".

Такой шаг был принят после того, как в центре секс-скандала оказался заместитель премьер-министра страны Барнаби Джойс.

Как выяснилось, сотрудница аппарата премьер-министра Викки Кэмпион ждет ребенка от Б.Джойса, который состоял в браке в течение 24 лет и имеет четверо детей. При этом она работала под руководством вице-премьера, уже имея с ним любовную связь.

Ранее М.Тернбулл заявил журналистам, что Б.Джойс таким поступком принес страдания и боль как своей жене и детям, так и самой В.Кэмпион.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, МИНИСТР, СКАНДАЛ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]