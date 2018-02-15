Баку может рассмотреть вопрос обмена армянских диверсантов, находящихся в Азербайджане - Госкомиссия

Баку может рассмотреть вопрос обмена армянских диверсантов, находящихся в Азербайджане, заявил секретарь рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.
"Предложения (об обмене - ИФ) были раньше. Азербайджан может рассмотреть вопрос их обмена. Мы намерены работать и двигаться в этом направлении",- заявил И.Ахундов журналистам в четверг.
Он также отметил, Госкомиссия обратились в несколько международных организаций по вопросу возвращения азербайджанцев Шахбаза Гулиева, Дильгама Аскерова, находящихся в заложниках у армянской стороны. "Работы в данном направлении продолжаются. Этот вопрос также находится в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - добавил он.
В настоящее время в Азербайджане находятся два армянских диверсанта.
Ф.Исазаде
Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат
Капвложения SOCAR до 2021г составят 11 млрд манатов - Fitch
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Более 60% южнокорейцев поддерживают идею встречи президента страны с лидером КНДР
Столтенберг приветствует намерение стран НАТО наращивать расходы на оборону
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»