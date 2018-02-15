Баку может рассмотреть вопрос обмена армянских диверсантов, находящихся в Азербайджане - Госкомиссия

Баку может рассмотреть вопрос обмена армянских диверсантов, находящихся в Азербайджане, заявил секретарь рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.

"Предложения (об обмене - ИФ) были раньше. Азербайджан может рассмотреть вопрос их обмена. Мы намерены работать и двигаться в этом направлении",- заявил И.Ахундов журналистам в четверг.

Он также отметил, Госкомиссия обратились в несколько международных организаций по вопросу возвращения азербайджанцев Шахбаза Гулиева, Дильгама Аскерова, находящихся в заложниках у армянской стороны. "Работы в данном направлении продолжаются. Этот вопрос также находится в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - добавил он.

В настоящее время в Азербайджане находятся два армянских диверсанта.

Ф.Исазаде