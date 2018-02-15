Органы правопорядка Азербайджана будут пресекать несанкционированные акции в период и после выборов президента - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана будут пресекать проведение несанкционированных акций в период и после президентских выборов, заявил замминистра внутренних дел Орудж Залов.

"Мы подготовили план действий для обеспечения правопорядка в период выборов. Во всех местах, где будут разрешено проведение массовых акций, будет обеспечен общественный порядок и безопасность. Однако, мы будем пресекать проведение несанкционированных акций в период проведения голосования и после голосования", - сказал О.Залов журналистам в четверг.

По его словам, МВД обеспечит контроль при доставке избирательных бюллетеней на избирательные участки.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

ЦИК на заседании 14 февраля утвердил выдвижение пятерых в кандидаты президенты Азербайджана. Это действующий президент Ильхам Алиев, Анар Умудов (самовыдвиженец), Фуад Алиев (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турал Аббаслы (самовыдвиженец), Захид Орудж (самовыдвиженец).

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.