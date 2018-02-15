Документы в ЦИК Азербайджана, для регистрации в качестве выдвиженцев в кандидаты в президенты, представили 13 человек – глава Центризбиркома

ЦИК Азербайджана получил документы 13 человек, выдвинутых в кандидаты в президенты страны на внеочередных выборах 11 апреля, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.
"До сегодняшнего дня документы в ЦИК представлены по 13 лицам, которых выдвинули в кандидаты в президенты. Пока ЦИК утвердил выдвижение 5 человек в кандидаты в президенты", - сказал М.Паханов журналистам в четверг.
Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.
ЦИК на заседании 14 февраля утвердил выдвижение пятерых в кандидаты президенты Азербайджана. Это действующий президент Ильхам Алиев, Анар Умудов (самовыдвиженец), Фуад Алиев (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турал Аббаслы (самовыдвиженец), Захид Орудж (самовыдвиженец).
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.
Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат
Капвложения SOCAR до 2021г составят 11 млрд манатов - Fitch
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Более 60% южнокорейцев поддерживают идею встречи президента страны с лидером КНДР
Столтенберг приветствует намерение стран НАТО наращивать расходы на оборону
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»