Документы в ЦИК Азербайджана, для регистрации в качестве выдвиженцев в кандидаты в президенты, представили 13 человек – глава Центризбиркома

ЦИК Азербайджана получил документы 13 человек, выдвинутых в кандидаты в президенты страны на внеочередных выборах 11 апреля, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

"До сегодняшнего дня документы в ЦИК представлены по 13 лицам, которых выдвинули в кандидаты в президенты. Пока ЦИК утвердил выдвижение 5 человек в кандидаты в президенты", - сказал М.Паханов журналистам в четверг.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

ЦИК на заседании 14 февраля утвердил выдвижение пятерых в кандидаты президенты Азербайджана. Это действующий президент Ильхам Алиев, Анар Умудов (самовыдвиженец), Фуад Алиев (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турал Аббаслы (самовыдвиженец), Захид Орудж (самовыдвиженец).

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.