В Дамаске заявляют, что вынудили израильские беспилотники покинуть сирийское воздушное пространство

Несколько разведывательных беспилотников Армии обороны Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии, однако в итоге были вынуждены вернуться на базу, сообщают в четверг официальные сирийские СМИ.
По их информации, в среду вечером несколько беспилотников были замечены в небе над сирийской провинцией Кунейтра. Сигнал об этом поступил сирийской системе ПВО. В итоге действия правительственных сил вынудили беспилотные самолеты сменить курс и вернуться в Израиль.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.
В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.
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