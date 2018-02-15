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Дальнее зарубежье 15.02.2018 15:03

В Дамаске заявляют, что вынудили израильские беспилотники покинуть сирийское воздушное пространство

Несколько разведывательных беспилотников Армии обороны Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии, однако в итоге были вынуждены вернуться на базу, сообщают в четверг официальные сирийские СМИ.

По их информации, в среду вечером несколько беспилотников были замечены в небе над сирийской провинцией Кунейтра. Сигнал об этом поступил сирийской системе ПВО. В итоге действия правительственных сил вынудили беспилотные самолеты сменить курс и вернуться в Израиль.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.

В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]