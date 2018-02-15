Глава Пентагона призвал Турцию сосредоточиться в Сирии на борьбе против ИГ

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис призвал власти Турции уделять максимальное внимание борьбе с ИГ в Сирии, сообщает в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на заявление Пентагона.

"Он (Дж.Мэттис - ИФ) призвал вновь сконцентрироваться на кампании по борьбе с ИГ и на предотвращении любых попыток восстановления террористической группировки в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.

Дж.Мэттис встретился со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли в рамках министерской встречи стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Переговоры прошли в закрытом режиме и продлились чуть меньше часа.

Западные СМИ отмечают, что заявление главы Пентагона было сделано на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой после того, как Турция в конце января начала операцию "Оливковая ветвь" против поддерживаемых США курдских военизированных группировок в сирийском Африне.