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Дальнее зарубежье 15.02.2018 15:30

Глава Пентагона призвал Турцию сосредоточиться в Сирии на борьбе против ИГ

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис призвал власти Турции уделять максимальное внимание борьбе с ИГ в Сирии, сообщает в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на заявление Пентагона.

"Он (Дж.Мэттис - ИФ) призвал вновь сконцентрироваться на кампании по борьбе с ИГ и на предотвращении любых попыток восстановления террористической группировки в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.

Дж.Мэттис встретился со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли в рамках министерской встречи стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Переговоры прошли в закрытом режиме и продлились чуть меньше часа.

Западные СМИ отмечают, что заявление главы Пентагона было сделано на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой после того, как Турция в конце января начала операцию "Оливковая ветвь" против поддерживаемых США курдских военизированных группировок в сирийском Африне.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ИГ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]