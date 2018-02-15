Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде, сообщает сайт главы государства.

«Глава государства передал слова искреннего сочувствия от себя и от имени всего азербайджанского народа и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в школе Парклэнда стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии, угрожающем жизни. Состояние еще 10 раненых оценивается как не опасное для жизни.

Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз, который ранее учился в этой школе, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Б.Рустамбеков