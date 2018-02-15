McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню

Американская McDonald`s Corp., которой принадлежит одна из крупнейших в мире сетей заведений быстрого питания, приняла решение убрать чизбургеры из детского меню Happy Meal, чтобы сделать его более здоровым и сбалансированным.
Как говорится в сообщении компании, изменения начнутся с США уже в 2018 году, а до конца 2022 года они будут реализованы в 120 странах.
С июня текущего года все варианты детского меню США будут соответствовать новым, менее вредным для здоровья параметрам: калорийность не выше 600 ккал, содержание добавленного сахара и насыщенных жиров - не более 10% в каждом случае.
Для остальных стран предполагается увеличить долю таких вариантов Happy Meal с текущих 28% до 50%.
Родители все еще смогут заказать ребенку чизбургер, но только в качестве дополнительной опции. По умолчанию в меню будет лишь три основных блюда на выбор: гамбургер и два варианта наггетсов.
Сеть McDonald`s объединяет свыше 37 тыс. ресторанов более чем в 100 странах и обслуживает свыше 70 млн клиентов каждый день.
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