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Это интересно 15.02.2018 14:12

McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню

Американская McDonald`s Corp., которой принадлежит одна из крупнейших в мире сетей заведений быстрого питания, приняла решение убрать чизбургеры из детского меню Happy Meal, чтобы сделать его более здоровым и сбалансированным.

Как говорится в сообщении компании, изменения начнутся с США уже в 2018 году, а до конца 2022 года они будут реализованы в 120 странах.

С июня текущего года все варианты детского меню США будут соответствовать новым, менее вредным для здоровья параметрам: калорийность не выше 600 ккал, содержание добавленного сахара и насыщенных жиров - не более 10% в каждом случае.

Для остальных стран предполагается увеличить долю таких вариантов Happy Meal с текущих 28% до 50%.

Родители все еще смогут заказать ребенку чизбургер, но только в качестве дополнительной опции. По умолчанию в меню будет лишь три основных блюда на выбор: гамбургер и два варианта наггетсов.

Сеть McDonald`s объединяет свыше 37 тыс. ресторанов более чем в 100 странах и обслуживает свыше 70 млн клиентов каждый день.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, MCDONALD`S, МЕНЮ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]