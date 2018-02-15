В Киргизии в рамках борьбы с коррупцией запретили рекламировать алкоголь в интернете

Парламент Киргизии принял в третьем, окончательном чтении закон о запрете рекламы алкогольных напитков в интернете, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа страны.
"Депутатами парламента приняты поправки в закон "О рекламе", согласно которым, в том числе, предусматривается запрет рекламы алкогольной продукции в сети интернет. Поправки приняты в третьем чтении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, запрет касается сайтов, находящихся в доменной зоне Киргизии. "Предусматривается возможность проверки порядка 2 тыс. популярных сайтов", - отметил представитель пресс-службы.
Вместе с тем для граждан Киргизии, должностных и юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 тыс. сомов до 70 тыс. сомов за нарушение правил рекламы алкоголя.
В справке-обосновании к поправкам в закон "О рекламе" говорится, что в настоящий момент отсутствует понятие мониторинга рекламных материалов, возникает много спорных ситуаций при рассмотрении дел о нарушении законодательства о рекламе.
"В целях регламентации работы по контролю за рекламной деятельностью предлагается внести в закон "О рекламе" понятие "мониторинг", а также дополнить понятием "реклама алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети интернет"", - следует из документа.
Законопроект разработан в целях реализации плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере антимонопольного регулирования, одобренного Советом безопасности и согласованного с Антикоррупционной службой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и Государственным агентством антимонопольного регулирования Киргизии, отмечается в справке.
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