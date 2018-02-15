В ЮАР парламент уже в четверг собирается избрать Сирила Рамафозу новым президентом вместо ушедшего в отставку Джейкоба Зумы

Парламент ЮАР в четверг изберет Сирила Рамафозу новым президентом страны.

Этот пост оказался вакантным после того, как в среду вечером Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей немедленной отставке с поста главы государства.

Дж.Зума пошел на этот шаг после того, как оппозиция неоднократно обвиняла его в коррупции. Временно исполняющим обязанности главы государства стал С.Рамафоза, который является вице-президентом.

Правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) имеет существенное большинство в парламенте, и голосование по кандидатуре нового президента является фактически формальностью, пишет в четверг британская газета "Гардиан".

По ее данным, в четверг же С.Рамафоза будет приведен к присяге в качестве нового президента.

Президентский срок 75-летнего Дж.Зумы должен был закончиться в 2019 году.

Правящая в ЮАР партия положительно восприняла решение Дж. Зумы уйти в отставку с поста президента страны.

"Мы считаем, что нам необходимо оказать уважение нашему товарищу (Дж.Зуме - ИФ) и избавить его от унижения в виде вотума недоверия от парламента", - заявила заместитель генсека АНК Джесси Дуарте, слова которой приводят южноафриканские СМИ.