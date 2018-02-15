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Дальнее зарубежье 15.02.2018 15:47

В ЮАР парламент уже в четверг собирается избрать Сирила Рамафозу новым президентом вместо ушедшего в отставку Джейкоба Зумы

Парламент ЮАР в четверг изберет Сирила Рамафозу новым президентом страны.

Этот пост оказался вакантным после того, как в среду вечером Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей немедленной отставке с поста главы государства.

Дж.Зума пошел на этот шаг после того, как оппозиция неоднократно обвиняла его в коррупции. Временно исполняющим обязанности главы государства стал С.Рамафоза, который является вице-президентом.

Правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) имеет существенное большинство в парламенте, и голосование по кандидатуре нового президента является фактически формальностью, пишет в четверг британская газета "Гардиан".

По ее данным, в четверг же С.Рамафоза будет приведен к присяге в качестве нового президента.

Президентский срок 75-летнего Дж.Зумы должен был закончиться в 2019 году.

Правящая в ЮАР партия положительно восприняла решение Дж. Зумы уйти в отставку с поста президента страны.

"Мы считаем, что нам необходимо оказать уважение нашему товарищу (Дж.Зуме - ИФ) и избавить его от унижения в виде вотума недоверия от парламента", - заявила заместитель генсека АНК Джесси Дуарте, слова которой приводят южноафриканские СМИ.

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Тэги: ЮАР, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]