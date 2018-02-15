Турция создает новый наблюдательный пункт в сирийском Идлибе

Турецкие военнослужащие создают в сирийской провинции Идлиб еще один наблюдательный пункт для контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По их информации, военные, которым было поручено подготовить к работе наблюдательный пункт, пересекли границу с Сирией накануне. В четверг колонна турецкой бронетехники достигла района города Мааррет-эн-Нууман, где было решено создать шестой наблюдательный пункт ВС Турции в соответствии с астанинскими договоренностями.

По информации некоторых СМИ, новый наблюдательный пункт уже готов к работе. В то же время, ряд изданий, напротив, отмечают, что работы по оборудованию наблюдательного пункта еще ведутся.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились ускорить создание наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

В настоящее время наблюдательные пункты действуют на линии Идлиб-Африн, а также на горе Шейх Акил в приграничных с Турцией районах.