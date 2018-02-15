Президент Белоруссии уволил глав Минлесхоза и Минспорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Министры уволены за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях, проинформировали в пресс-службе.