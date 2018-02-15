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15.02.2018 16:18

Президент Белоруссии уволил глав Минлесхоза и Минспорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Министры уволены за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях, проинформировали в пресс-службе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТРЫ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]