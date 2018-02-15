ЛУКОЙЛ обещает рост дивидендов по итогам 2017г

"ЛУКОЙЛ" обещает рост дивидендов по итогам работы в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.
"Дивидендную политику мы менять не будем - индексация на инфляцию в России. Это у нас утверждено, и мы будем это соблюдать", - сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
"Да", - ответил он на вопрос о том, будут ли в этом году дивиденды выше в связи с поправкой на инфляцию.
Как сообщалось, в декабре акционеры "ЛУКОЙЛа" в ходе внеочередного собрания утвердили выплату дивидендов компании по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 85 руб. на акцию.
Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" поделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. Таким образом, на выплату направлено 72,23 млрд руб. С учетом полученной прибыли по МСФО за 9 мес. 2017 года в размере 298 млрд 295 млн рублей, компания направит на дивиденды 24,2% прибыли.
За 9 месяцев 2016 года "ЛУКОЙЛ" выплатил промежуточные дивиденды в размере 75 рублей на акцию (40% прибыли). По итогам 2016 года дивиденды (с учетом промежуточных) составили 195 руб. на акцию.
Дивидендная политика компании предполагает обязательство направления на дивиденды не менее 25% прибыли МСФО, которая может быть скорректирована на разовые расходы и доходы. Компания также стремится ежегодно повышать размер дивиденда на одну акцию не менее чем на уровень рублевой инфляции за отчетный период.
Контрольный пакет акций "ЛУКОЙЛа" сосредоточен у топ-менеджмента, основными владельцами компании являются президент компании Вагит Алекперов и вице-президент Леонид Федун. Глава компании В.Алекперов владеет 24,8% акций НК, Л.Федун - 9,78%.
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