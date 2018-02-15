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Дальнее зарубежье 15.02.2018 15:34

Талибы убили семь полицейских в приграничной с Ираном афганской провинции - СМИ

Жертвами нападения боевиков экстремистского движения "Талибан" на западе Афганистана стали семь полицейских.

"Вооруженные группы радикального движения "Талибан" в четверг захватили полицейский пост в местечке Даристон на территории уезда Бала Булук провинции Фарах, убив семерых полицейских", - сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на председателя совета региона Фарид Бахтура.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]