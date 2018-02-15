Талибы убили семь полицейских в приграничной с Ираном афганской провинции - СМИ

Жертвами нападения боевиков экстремистского движения "Талибан" на западе Афганистана стали семь полицейских.

"Вооруженные группы радикального движения "Талибан" в четверг захватили полицейский пост в местечке Даристон на территории уезда Бала Булук провинции Фарах, убив семерых полицейских", - сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на председателя совета региона Фарид Бахтура.