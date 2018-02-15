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СНГ 15.02.2018 15:47

Путин: в руках прокуроров - огромная власть, на плечах - огромная ответственность

Президент РФ Владимир Путин предостерег прокуроров от использования своих полномочий и власти против интересов россиян.

"На ваших плечах огромная ответственность, в ваших руках - огромная власть, употребляйте ее исключительно на пользу стране и государства и никак во вред гражданину Российской Федерации", - сказал В.Путин, выступая на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ в четверг в Москве.

"И тогда, и только тогда вы выполните свою высокую миссию", - подчеркнул глава государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРОКУРОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, НАПУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]