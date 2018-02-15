Путин: в руках прокуроров - огромная власть, на плечах - огромная ответственность

Президент РФ Владимир Путин предостерег прокуроров от использования своих полномочий и власти против интересов россиян.

"На ваших плечах огромная ответственность, в ваших руках - огромная власть, употребляйте ее исключительно на пользу стране и государства и никак во вред гражданину Российской Федерации", - сказал В.Путин, выступая на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ в четверг в Москве.

"И тогда, и только тогда вы выполните свою высокую миссию", - подчеркнул глава государства.