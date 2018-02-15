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СНГ 15.02.2018 16:29

Путин призывает Генпрокуратуру подключиться к защите прав несовершеннолетних и сирот

Президент РФ Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры обеспечить защиту прав семьи, несовершеннолетних и детей-сирот.

"Сегодня государство много делает для поддержки семьи, защиты право детей, при этом все более активно взаимодействует со структурами гражданского общество. Рассчитываю, что и прокуратура будет также заниматься этой работой", - сказал В.Путин, выступая в четверг на коллегии Генпрокуратуры.

Он попросил сотрудников прокуратуры помогать в этой сфере другим государственным структурам. "Как и раньше, на особом контроле должна находиться задача по защите прав несовершеннолетних", - подчеркнул В.Путин, добавив, что в 2017 году прокурорами выявлено на 11% меньше нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, чем в 2016 году.

"Сейчас важно усилить надзор за работой учреждений в системе профилактики субъектов Федерации", - сказал В.Путин.

Кроме того, В.Путин поднял проблему обеспечения жильем детей-сирот. "Надо и дальше активно работать в этом направлении, добиваться, чтобы органы местного самоуправления своевременно и в полном объеме исполняли требования закона", - сказал В.Путин.

Он потребовал "принципиально реагировать на факты приобретения квартир для сирот по завышенным ценам и на попытки отделаться от граждан, предоставляя им откровенно бросовое, никому ненужное помещение, непригодное для жилья".

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТИ, ПРОКУРАТУРА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]