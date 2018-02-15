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Дальнее зарубежье 15.02.2018 17:31

Более 60% южнокорейцев поддерживают идею встречи президента страны с лидером КНДР

Больше половины жителей Южной Кореи (61,5%) положительно расценивают идею встречи между президентом страны Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Realmeter.

Против такой инициативы выступают 31,2% респондентов, которые считают необходимым продолжать политику санкций и давления на КНДР. Еще 7,3% опрошенных воздержались от оценки.

Опрос проводился накануне. В нем приняли участие 500 человек.

Улучшение отношений между Южной и Северной Кореей наметилось после новогоднего обращения к согражданам лидера КНДР Ким Чен Ына: тогда он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.

Официальная делегация из Северной Кореи, в которую, в частности, вошла сестра Ким Чен Ына, прибыла в Южную Корею на прошлой неделе, где посетила церемонию открытия Олимпийских игр и встретилась с президентом страны. Она и передала ему приглашение лидера КНДР посетить Пхеньян.

Мун Чжэ Ин заявил, что в будущем может посетить межкорейский саммит в КНДР, если для этого будут созданы необходимые условия.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЛИДЕРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]