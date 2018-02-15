Более 60% южнокорейцев поддерживают идею встречи президента страны с лидером КНДР

Больше половины жителей Южной Кореи (61,5%) положительно расценивают идею встречи между президентом страны Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Realmeter.

Против такой инициативы выступают 31,2% респондентов, которые считают необходимым продолжать политику санкций и давления на КНДР. Еще 7,3% опрошенных воздержались от оценки.

Опрос проводился накануне. В нем приняли участие 500 человек.

Улучшение отношений между Южной и Северной Кореей наметилось после новогоднего обращения к согражданам лидера КНДР Ким Чен Ына: тогда он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.

Официальная делегация из Северной Кореи, в которую, в частности, вошла сестра Ким Чен Ына, прибыла в Южную Корею на прошлой неделе, где посетила церемонию открытия Олимпийских игр и встретилась с президентом страны. Она и передала ему приглашение лидера КНДР посетить Пхеньян.

Мун Чжэ Ин заявил, что в будущем может посетить межкорейский саммит в КНДР, если для этого будут созданы необходимые условия.