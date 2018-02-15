Психологи университетов Виргинии и Пердью (штат Индиана) выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру: $95 тыс. в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, для эмоционального равновесия хватит и $60-75 тыс. в год.
Об это пишет MarketWatch со ссылкой на исследование, опубликованное в американском журнале Nature Human Behavior.
Семьям с детьми понадобится больше денег, но прирост не будет прямо пропорциональным количеству членов семьи.
Географический разброс неизбежен: австралийцам для счастья нужно $125 тыс. в год на одного, жителям Северной Америке - $105 тыс., Западной Европы - $100 тыс. Между тем в Восточной Европе оптимальный уровень намного ниже - $45 тыс. в год, в Южной Америке еще меньше - $35 тыс.
Ученые проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира и сопоставили уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью. Чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни, утверждают авторы исследования.
"Оценка [благополучия] находится под влиянием стандартов, по которым индивиды сравнивают себя с другими", - комментирует исследование докторант факультета психологии университета Пердью Эндрю Джебб.
Психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент. Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур.
Согласно их подсчетам, счастье дешевле обходится мужчинам ($90 тыс. в год), чем женщинам ($100 тыс. в год), а людям с начальным образованием будет достаточно $70 тыс. там, где человеку с высшим образованием потребуется $115 тыс.
В 2013 году экономисты Мичиганского университета пришли к прямо противоположному выводу. В исследовании, опубликованном в журнале The American Economic Review, утверждалось, что "зависимость благосостояния от дохода обратно линейна". По мнению экономистов, рост доходов не мешает получать удовольствие от жизни. "Если и есть оптимальная точка, мы ее еще не достигли", - говорили они.
Компания Gallup в сотрудничестве с медицинской платформой Sharecare в свою очередь опубликовала традиционный индекс благосостояния граждан США. На этот раз результаты оказались неожиданными. Впервые за 10 лет ни один из штатов не показал улучшения благосостояния в статистическом измерении. При этом лучший результат довольно далек от идеала - 64,1 балла из 100 для Южной Дакоты, на втором месте - Вермонт, на третьем - Гавайи.
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