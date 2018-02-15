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Финансы 15.02.2018 16:47

Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга - "стабильный".

Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B".

Все рейтинги компании исключены из пересмотра с возможностью понижения (Rating Watch Negative, RWN).

Fitch отмечает, что рейтинг SOCAR соответствует суверенному рейтингу Азербайджана.

В пресс-релизе подчеркивается, что более низкие цены на нефть, высокие капитальные затраты и расширение торгового бизнеса привели к отрицательному свободному денежному потоку (FCF) компании. При этом Fitch отмечает, что завершение строительства трубопроводных проектов (газопровода TANAP и TAP - ИФ) и нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции в 2018 году, капитальные затраты компании сократятся примерно до 2 млрд. манатов в 2019-2020 годах с 4,3 млрд. манатов в 2017 году.

По оценкам Fitch дальнейшее увеличение долга компании будет ограничено в связи с более высокими ценами на нефть на мировых рынках и ожидаемы увеличение объема государственных субсидий в 2018 году до 1,9 млрд манатов против 0,5 млрд манатов в 2017 году.

В сообщении оказывается, что по оценкам SOCAR общие расходы компании на финансирование проектов в рамках Южного газового коридора составят $2,7 млрд по состоянию на февраль 2018 года.

Fitch считает позитивным, как для Азербайджана, так и для SOCAR, продление до конца 2049 года соглашения о разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли.

В пресс-релизе подчеркивается, что в 2017 году SOCAR расширила свои торговые операции с нефтью до 2,1 млн баррелей в сутки.

SOCAR – 100% государственная компания, на нее приходится 20% всей нефтедобычи в Азербайджане. При этом государство гарантирует задолженность компании на уровне $703 млн.

А.Азизов

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Тэги: FITCH, SOCAR, РЕЙТИНГ


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