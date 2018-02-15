Столтенберг приветствует намерение стран НАТО наращивать расходы на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что к 2024 году минимум 15 стран альянса будут соответствовать требованиям НАТО о выделении не менее 2% ВВП на оборону, назвав это движением в правильном направлении.
"Мы двигаемся в правильном направлении - все страны-члены НАТО располагают планами на национальном уровне, которые направлены на увеличение расходов на оборону", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав минобороны стран-членов НАТО.
"В 2014 году три члена НАТО выделяли на оборону 2% ВВП, в этом году мы ожидаем, что восемь стран смогут достичь поставленной цели, а к 2024 году 15 государств-членов альянса будут использовать 2% ВВП (на военные расходы - ИФ)", - подчеркнул генсек альянса.
В среду Й.Столтенберг заявил, что все страны НАТО на совещании в Брюсселе договорились о важности увеличения инвестиций в оборону. Они отмечали тот факт, что сокращения оборонных бюджетов в течение 25 лет после окончания холодной войны привели сегодня к ситуации, когда эти сокращения должны быть прекращены.
При этом Й.Столтенберг отметил, что задача увеличения военных расходов на оборону будет также обсуждаться на июльском саммите НАТО.
Отношения Москвы и Баку носят характер стратегического партнерства – временный поверенный в делах РФ в Азербайджане
Подписание между Баку и Брюсселем соглашения о стратегическом партнерстве создаст новый формат сотрудничества - Алиев
Органы правопорядка Азербайджана будут пресекать несанкционированные акции в период и после выборов президента - МВД
Азербайджан готов выйти на энергетический рынок Европы со своим газом - Алиев
ЕС считает важным газ из Каспийского региона для диверсификации поставок в Европу - Шефчович
Добыча нефти в Азербайджане в январе сократилась на 0,2%, газа - увеличилась на 0,7%
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Банк Республика повысил процентные ставки по манатным и долларовым депозитам.
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»