Главы МИД ЕС обменяются мнениями по ситуации в Сирии и перспективам движения стран западных Балкан в Евросоюз

Пути усиления у стран Западных Балкан европейской перспективы обсудят министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече в Софии, сообщила журналистам перед ее началом глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Двухдневное неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, именуемое "Гимних", открывается в болгарской столице во второй половине дня.

"Мы обсудим, как укрепит европейскую перспективу Западных Балкан и ситуацию в Сирии, которая остается критической", - сказала в Софии Ф.Могерини, которую цитирует в Твиттере ее официальный представитель Майя Коцьянчич.

Ранее, по сообщениям СМИ, Евросоюз обнародовал Стратегию расширения на Балканы, которая предусматривает возможность присоединения к единой Европе начиная с 2025 года Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Косово.

Говоря о Сирии, глава европейской дипломатии заявила, что ЕС "неизменно поддерживает политический процесс и готовит конференцию в Брюсселе".

Ранее сообщалось, что Евросоюз проведет в этом году в Брюсселе конференцию по вопросам оказания помощи в восстановлении Сирии.

Неформальные заседание Совета ЕС по иностранным делам организуются один раз в полгода очередным государством-председателем Совета ЕС на его территории. Они носят название "Гимних" по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии в Евросоюзе.

На этих встречах не принимают официальных решений и, за редкими исключениями, итоговых документов.