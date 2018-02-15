Марин Ле Пен не исключает, что в 2022 году кандидатом в президенты Франции станет кто-то из ее соратников

Лидер ультраправого французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что не будет возражать, если кандидатом от ее партии на следующих президентских выборах во Франции станет не она, а кто-то другой.

"Если я буду в наиболее выигрышном положении для того, чтобы передать наши идеи и объединить народ вокруг себя, то кандидатом буду я. Если члены Национального фронта посчитают, что есть кто-то, кто может сделать это лучше меня, это не будет для меня проблемой", - приводят французские СМИ слова М.Ле Пен.

"Я борюсь за идеи, а не за свою личную карьеру", - отметила лидер "Национального фронта".

Кроме того, по ее словам, в случае, если будет кандидат, который "сможет выступить лучше, собрать больше сторонников и показать результат лучше", то она без колебаний поддержит его.

М.Ле Пен участвовала в выборах президента Франции в 2017 году. Ей удалось выйти во второй тур, однако там она потерпела поражение, получив 33% голосов. Победу одержал лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, который набрал 66% голосов.

Президентские выборы пройдут во Франции в 2022 году.