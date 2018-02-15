Власти Казахстана через СМИ вызвали на допрос в страну бывшего главу Алматы Храпунова по делу о хищениях

Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана разместило в казахстанских и швейцарских СМИ уведомление о вызове на допрос бывшего главы администрации Алматы Виктора Храпунова и его супруги Лейлы, подозреваемых на родине в хищениях госсредств.

"В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением подозреваемого В.Храпунова, Л.Храпуновой и А.Ильясова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых в средствах массовой информации", - говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Бюро по противодействию коррупции.

Для проведения допроса и объявления постановлений о квалификации их деяний, подозреваемым необходимо в срок до 15:00 26 февраля 2018 года явиться в административное здание национального бюро по противодействию коррупции в Астане.

Уведомление о вызове подозреваемых Виктора и Лейлы Храпуновых публикуется в казахстанских СМИ и в средствах массовой информации Швейцарии по месту их нахождения, говорится в сообщении.

В антикоррупционной службе сообщили, что следствие имеет доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников.

"Собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации", - говорится в сообщении.

Антикоррупционная служба не в первый раз пытается вызвать супругов Храпуновых на допрос через СМИ. Ранее их приглашали явиться к следователю 17 октября 2017 года.

Как сообщалось, в ноябре 2007 года в связи со скандалом вокруг незаконного предоставления земельных участков в природоохранной зоне в Алматы В.Храпунов был освобожден от должности главы МЧС Казахстана. До этого на протяжении нескольких лет В.Храпунов работал акимом самого крупного города Казахстана Алматы, возглавлял администрацию Восточно-Казахстанской области.

Сразу после отставки с поста министра В.Храпунов уехал в Швейцарию. На родине в отношении В.Храпунова и его супруги возбуждено несколько десятков уголовных дел. Согласно данным следствия, речь идет об ущербе в сумме порядка $300 млн.

Бывшему чиновнику предъявлено заочное обвинение и судом санкционирован его арест. Он находится в международном розыске.