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Дальнее зарубежье 15.02.2018 18:45

В ЕС осознают, что обеспечение коллективной обороны - задача исключительно НАТО - глава Пентагона

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис в четверг заявил, что в Евросоюзе понимают, что обеспечение коллективной обороны является миссией исключительно НАТО, а усилия по линии ЕС в сфере обороны призваны дополнять, а не подменять натовские военные структуры.

"Существует (у ЕС - ИФ) четкое понимание о необходимости включить в официальные документы ЕС то, что коллективная оборона - это миссия НАТО, исключительно ее миссия", - отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.

"В том, что касается Евросоюза, у нас была очень искренняя беседа. Я думаю, что мы достаточно подробно обсудили на политическом уровне то, что ЕС должен продолжать делать усилия, например, в вопросе повышения мобильности войск", - добавил шеф Пентагона. В то же время, Дж.Мэттис предупредил, что целью подобных европейских усилий должно быть "укрепление существующих возможностей НАТО по обеспечению коллективной обороны, а не самостоятельные действия".

Ранее в Брюсселе министры обороны стран НАТО провели переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]