Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат

Очередное заседание двусторонней российско-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2018 году в России, заявил временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев.
"В текущем году в России пройдет очередное заседание двусторонней российско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В настоящее время идет подготовка к этому мероприятию", - сказал О.Мурашев журналистам в четверг.
По его мнению, на заседании будут намечены новые задачи и цели в рамках двустороннего сотрудничества.
Предыдущее, 16-ое заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является первый вице-премьер Ягуб Эюбов, с российской стороны – вице-премьер Дмитрий Рогозин.
А.Азизов
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