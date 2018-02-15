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Бизнес и законодательство 15.02.2018 17:08

Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат

Очередное заседание двусторонней российско-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2018 году в России, заявил временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев.

"В текущем году в России пройдет очередное заседание двусторонней российско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В настоящее время идет подготовка к этому мероприятию", - сказал О.Мурашев журналистам в четверг.

По его мнению, на заседании будут намечены новые задачи и цели в рамках двустороннего сотрудничества.

Предыдущее, 16-ое заседание МПК состоялось в декабре 2016 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является первый вице-премьер Ягуб Эюбов, с российской стороны – вице-премьер Дмитрий Рогозин.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, МПК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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