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Внешняя политика 15.02.2018 17:13

Отношения Москвы и Баку носят характер стратегического партнерства – временный поверенный в делах РФ в Азербайджане

Временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев высоко оценивает уровень двусторонних отношений.

"Сотрудничество между Россией и Азербайджаном находится на самом высоком уровне. Мы развиваем наше стратегическое партнерство, очень дорожим отношениями, которые сложились между президентами наших стран", - сказал О.Мурашев в четверг.

По его словам, в России и в Азербайджане весной текущего года пройдут президентские выборы. "Мы верим, что и в России, и в Азербайджане, избиратели сделают правильный выбор. От их выбора будет зависеть будущее. Поэтому мы желаем всем гражданам принять активное участие в предстоящих политических мероприятиях", - добавил он.

Очередные президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, внеочередные президентские выборы в Азербайджане – 11 апреля.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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