Отношения Москвы и Баку носят характер стратегического партнерства – временный поверенный в делах РФ в Азербайджане

Временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев высоко оценивает уровень двусторонних отношений.
"Сотрудничество между Россией и Азербайджаном находится на самом высоком уровне. Мы развиваем наше стратегическое партнерство, очень дорожим отношениями, которые сложились между президентами наших стран", - сказал О.Мурашев в четверг.
По его словам, в России и в Азербайджане весной текущего года пройдут президентские выборы. "Мы верим, что и в России, и в Азербайджане, избиратели сделают правильный выбор. От их выбора будет зависеть будущее. Поэтому мы желаем всем гражданам принять активное участие в предстоящих политических мероприятиях", - добавил он.
Очередные президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, внеочередные президентские выборы в Азербайджане – 11 апреля.
А.Азизов
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